На "Нарвской" мужчина стал жертвой грабителей

Сумма ущерба составила 39 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил, что на автобусной остановке у станции метро "Нарвская" его избил и ограбил знакомый со своим другом.

Сотрудники полиции установили, что двое мужчин похитили у потерпевшего 39 000 рублей, применив к нему физическую силу.

На фасаде дома №88 по бульвару Новаторов установлены камеры видеонаблюдения, которые засняли момент преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Гатчине неизвестный избил и ограбил мужчину.

Фото: Pixabay