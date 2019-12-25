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На "Нарвской" мужчина стал жертвой грабителей
Сегодня, 10:22
168
ruzannar

На "Нарвской" мужчина стал жертвой грабителей

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Сумма ущерба составила 39 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил, что на автобусной остановке у станции метро "Нарвская" его избил и ограбил знакомый со своим другом.

Сотрудники полиции установили, что двое мужчин похитили у потерпевшего 39 000 рублей, применив к нему физическую силу.

На фасаде дома №88 по бульвару Новаторов установлены камеры видеонаблюдения, которые засняли момент преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Гатчине неизвестный избил и ограбил мужчину.

Фото: Pixabay

Теги: грабеж, метро, нарвская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Хабаров Андрей
Сегодня 11:00

Около  "Нарвской" нет бульвара Новаторов. Как-то хреновато знаете город.

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Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:58

Около  "Нарвской" нет бульвара Новаторов. Как-то хреновато знаете город.

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