На "Нарвской" мужчина стал жертвой грабителей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию поступил звонок.
Мужчина сообщил, что на автобусной остановке у станции метро "Нарвская" его избил и ограбил знакомый со своим другом.
Сотрудники полиции установили, что двое мужчин похитили у потерпевшего 39 000 рублей, применив к нему физическую силу.
На фасаде дома №88 по бульвару Новаторов установлены камеры видеонаблюдения, которые засняли момент преступления.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что в Гатчине неизвестный избил и ограбил мужчину.
Фото: Pixabay
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Около "Нарвской" нет бульвара Новаторов. Как-то хреновато знаете город.
Около "Нарвской" нет бульвара Новаторов. Как-то хреновато знаете город.