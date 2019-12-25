В Гатчине неизвестный избил и ограбил мужчину

Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением.

Он сообщил, что в г. Гатчина (где именно, не помнит) к нему подошел незнакомый мужчина. Применив физическую силу, он отобрал у него 15 000 рублей и мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 16 000 рублей.

Примет преступника потерпевший не запомнил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, укравшего в троллейбусе кошелёк.

Фото: Pixabay