В Гатчине неизвестный избил и ограбил мужчину

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением.
Он сообщил, что в г. Гатчина (где именно, не помнит) к нему подошел незнакомый мужчина. Применив физическую силу, он отобрал у него 15 000 рублей и мобильный телефон.
Сумма ущерба составила 16 000 рублей.
Примет преступника потерпевший не запомнил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, укравшего в троллейбусе кошелёк.
Фото: Pixabay
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