На "Нарве" в ДТП погиб водитель “КИА Спортрейдж”, пострадали подростки

По неизвестной причине погибший выехал на встречку, где ударился об иномарку с четырьмя людьми в салоне.

В Волосовском районе Ленинградской области произошла смертельная авария. Об этом сообщил "Мегаполис". По данным издания, на трассе "Нарва" вблизи поселка Зимитицы погиб водитель иномарки Еще человека пострадали. ДТП зафиксировано на 80-ом километре дороги А-180. По неустановленной причине водитель кроссовера"КИА Спортрейдж" выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся "лбом" с внедорожником "Тайота Лэнд Крузер". Нарушитель скончался на месте от травм. Установлена личность погибшего. Ему было 39 лет.

В "Тойоте" есть пострадавшие. Там травмировались 49-летний водитель и трое пассажиров. Двое из них - подростки 15 и 16 лет. Состояние жертв аварии оценивается как среднея тяжести. По данным пресс-службы ГИБДД, был еще один участник ДТП. Перед тем, как врезаться в "Тойоту", "Спортрейдж" сначала по касательной линии задел "КИА Сид". Там находился 30-летний местный житель, который не пострадал.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Маршала Жукова и Турухтанных островах три человека пострадали в аварии.

Фото и видео: YouTube/Rafaol Drandenbul

