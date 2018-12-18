На Маршала Жукова и Турухтанных островах три человека пострадали в аварии

Виновником ДТП стал водитель грузовика "Скания".

В Кировском районе Петербурга вечером 4 ноября произошла автомобильная авария с пострадавшими. Об этом заявили очевидцы в социальных сетях. По словам местных жителей, две машины столкнулись на пересечении дороги на Турухтанные острова и проспекта Маршала Жукова около 20 часов.

За рулем первого транспортного средства находился мужчина 1963 года рождения. Он управлял грузовиком "Скания". При повороте налево шофер не справился с большегрузной машиной. Он должен был предоставить преимущество на проезжей части другому участника движения. Из-за отказа в этом ПДД, произошло столкновение с иномаркой "БМВ 520". За рулем последней находился мужчина 1987-го года рождения.

Пострадали три человека. Медики госпитализировали водителя "БМВ" и двух пассажиров 1990го и 1992-го года рождения. Жертвы аварии находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Пулковской улице в Петербурге обнаружили перевернутый автомобиль.

Фото и видео: пресс-служба ГИБДД по региону

