На Пулковской улице в Петербурге обнаружили перевернутый автомобиль

Причины, по которым авто лежало на левом боку, не известны.

В понедельник вечером, 4 ноября, петербуржцы обратили внимание на легковой автомобиль, лежащий на боку на Пулковской улице. Фотографиями находки они поделились в группе "ВКонтакте" "ДТП и и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в районе 18:30. Причины, по которым автомобиль перевернулся на левый бок не известны. В комментариях под записью люди недоумевают:

"Один вопрос....как?? Там даже перевернуться негде!! Это надо было очень стараться!", - пишут под публикацией.

По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что 5 ноября в Ленобласти и Петербурге ожидается метель.

Фото: vk.com/spb_today Екатерина Алексеева