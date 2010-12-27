На Пулковской улице в Петербурге обнаружили перевернутый автомобиль

В понедельник вечером, 4 ноября, петербуржцы обратили внимание на легковой автомобиль, лежащий на боку на Пулковской улице. Фотографиями находки они поделились в группе "ВКонтакте" "ДТП и и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в районе 18:30. Причины, по которым автомобиль перевернулся на левый бок не известны. В комментариях под записью люди недоумевают:
"Один вопрос....как?? Там даже перевернуться негде!! Это надо было очень стараться!", - пишут под публикацией.
По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что 5 ноября в Ленобласти и Петербурге ожидается метель.
Фото: vk.com/spb_today Екатерина Алексеева
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