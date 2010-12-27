Во вторник в Петербурге ожидается снег.

Температура, при этом, будет колебаться межу - 1°С и + 1°С.

Во вторник, 4 ноября, в Северной столице местами будет наблюдаться метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в городе на протяжении суток будет меняться от - 1°С до + 1°С, а с неба на петербуржцев будет падать снег, сменяющийся мокрым снегом. Из-за резких порывов ветра, скорость которого будет доходить до 20 м/с, местами ожидается метель. В среднем скорость воздушных потоков составит 7-12 м/с. На дорогах будет сложная обстановка из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Ранее мы сообщали, что главный синоптик города предсказал, когда в город на неве придет зима.

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