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На "Нарве" под колесами "Спринтера" оказалась восьмилетняя девочка
Сегодня, 18:22
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На "Нарве" под колесами "Спринтера" оказалась восьмилетняя девочка

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По факту происшествия проводится проверка.

В Ломоносовском районе Ленинградской области днем в пятницу, 25 сентября, произошло ДТП с пострадавшим в нем ребенком.

Как сообщили Piter.tv в дорожной полиции, на трассе "Нарва" у деревни Лаголово автомобиль "Мерседес Спринтер" с 47-летним водителем за рулем наехал на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода.  Пострадавшим пешеходом оказалась восьмилетняя девочка, которая, предположительно, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила травмы средней тяжести. 

Ранее мы показали видео того, как эвакуатор в Петербурге сбил девочку-подростка. На переходе оказалась девочка 13 лет с подругой, но только она получила тяжелые травмы, не успев перебежать дорогу. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: lng, авария, дтп, нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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