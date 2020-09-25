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Появилось видео того, как эвакуатор в Петербурге сбил девочку-подростка

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13-летняя девочка получила тяжелые травмы.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на которые попал момент ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге.

Напомним, у дома №111 по Гражданскому проспекту эвакуатор "Хундай", принадлежащий частному лицу, под управлением 35-летнего водителя наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

На переходе оказалась девочка 13 лет с подругой, но только она получила тяжелые травмы, не успев перебежать дорогу. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео дтп, сбили подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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