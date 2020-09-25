Появилось видео того, как эвакуатор в Петербурге сбил девочку-подростка

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на которые попал момент ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге.
Напомним, у дома №111 по Гражданскому проспекту эвакуатор "Хундай", принадлежащий частному лицу, под управлением 35-летнего водителя наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
На переходе оказалась девочка 13 лет с подругой, но только она получила тяжелые травмы, не успев перебежать дорогу. По факту происшествия проводится проверка.
Видео: Piter.tv
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