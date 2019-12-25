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На Народной у магазина нашли гранату времен ВОВ
Сегодня, 21:33
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На Народной у магазина нашли гранату времен ВОВ

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После этого сотрудники Росгвардии вывезли находку на специализированный полигон для уничтожения. 

Накануне вечером на Нароной улице у одного из сетевых супермаркетов нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Рядом с мусорными контейнерами горожане заметили ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Взрывотехники установили, что это граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны с деформированным запалом, в состоянии очень сильной коррозии. 

После этого сотрудники Росгвардии вывезли находку на специализированный полигон для уничтожения. 

Ранее мы писали, что на дне Ладоги обнаружили баржу времен Великой Отечественной войны. Как отметили эксперты, баржа уникальна, потому что подобных объектов со времен блокады Ленинграда почти не осталось.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Теги: боеприпас, вов, граната
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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