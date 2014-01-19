На Наличной задержали закладчика с 35 свертками

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что росгвардейцы задержали на Наличной улице закладчика с 35 пакетиками наркотического средства. Об этом сообщает официальный паблик вневедомственной охраны по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Накануне, 8 сентября, вечером около 16:00 правоохранители приехали на вызов сигнализации, которая сработала в одном из охраняемых объектов. Уже на обратном пути сотрудники ведомства заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в кустах возле парадной дома. Как только мужчина увидел росгвардейцев, он сразу принялся бежать.
После задержания беглеца сотрудники ведомства нашли у него 35 пакетиков наркотиков. Мужчину передали полицейским. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением.
Фото: Piter.tv
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