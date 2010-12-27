На Наличной улице пресекли незаконную перепланировку территории

Собирались прокладывать водопровод, но занялись дорогой.

В Василеостровском районе Петербурга прекратили незаконные работы. Там собирались самовольно выполнить уширение проезжей части. Теперь там будет газон. Об этом 8-го июля сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспеции (ГАТИ).

Ранее по адресу Наличная улица, 44 зафиксировали незаконные работы по перепланировке. Компания ООО "СПК-А" оформила ордер на производство работ по прокладке водопровода, но по факту на территории занялись расширением проезжей части.

В результате совещания 2-го июля заместитель начальника ГАТИ, представители администрации района, садово-паркового предприятия "Выборгское", а также заказчик работ ООО "Центр "Детский хор Теле-радио СПб" решили остановить незаконные работы. Производителю придется все восстановить и вернуть газон на место.

Также по факту нарушений Инспекция возбудила дело об административном правонарушении в отношении производителя работ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Ленобласти пройдет рейд против таксистов-нелегалов.

Фото: vk.com/vonews