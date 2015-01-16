На Наличной обрушилась часть балкона

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 27 ноября, на Наличной улице у дома №17 обрушилась нижняя часть балкона. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис".

На фотографиях видно, что от балкона, расположенного на втором этаже, отпала нижняя часть. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее с фасада школы на улице Правды обвалилась штукатурка. Место обрушения оградили лентой, при этом полностью перекрыв проход пешеходом. Судя по фотографиям, которые опубликовали в социальных сетях, фрагменты обрушились со второго этажа.

Фото: Telegram / Мегаполис