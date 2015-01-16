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На Наличной обрушилась часть балкона
Сегодня, 15:12
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На Наличной обрушилась часть балкона

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Информации о пострадавших не поступало. 

В субботу, 27 ноября, на Наличной улице у дома №17 обрушилась нижняя часть балкона. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис". 

На фотографиях видно, что от балкона, расположенного на втором этаже, отпала нижняя часть. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее с фасада школы на улице Правды обвалилась штукатурка. Место обрушения оградили лентой, при этом полностью перекрыв проход пешеходом. Судя по фотографиям, которые опубликовали в социальных сетях, фрагменты обрушились со второго этажа. 

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: балкон, штукатурка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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