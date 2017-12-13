В Петербурге задержали пенсионера, находящегося в федеральном розыске

Гражданина из Средней Азии разыскивали за кражу.

Днем 13 февраля в Васильевском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали пожилого мужчину, являющегося выходцем из Средней Азии и находящегося в Федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе УВО, 68-летнего мужчину задержали в районе дома 8 на улице Нахимова во время очередного патрулирования. После проверки документов выяснилось, что задержанный разыскивался за кражу.

Для дальнейшего разбирательства пенсионера доставили в отдел полиции, чтобы передать инициаторам розыска.

В этот же день в Гатчине отряд вневедомственной охраны в помещении МРЭО ГИБДД был задержан еще один беглец от правосудия. По информации УВО он также разыскивался за совершение кражи.

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