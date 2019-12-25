На Мясной улице петербуржец порезал друга

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Около пяти часов дня во вторник, 11 ноября, в полицию обратился мужчина с сообщением о своем порезанном друге в квартире на Мясной улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая полиция обнаружила в квартире 29-летнего мужчину с проникающим колото-резанным ранением груди, его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи. На месте же задержали и подозреваемого виновника ранения, им оказался ровесник пострадавшего и его приятель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В отношении предполагаемого злоумышленника составили административный протокол.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина после пьяного застолья ударил хозяина квартиры и забрал его машину.

Фото: pixabay