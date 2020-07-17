На Мурманском шоссе столкнулись два внедорожника

Помощь пострадавшим показывают спасатели и медики.

В пятницу, 17 июля, на трассе "Кола" произошло жесткое лобовое столкновение двух иномарок. Автомобиль одного из участников ДТП улетел в кювет. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, авария произошла на 88-ом километре Мурманского шоссе у развилок дорог "Лаврово – Шум – Ратница" и "Горка - Феликсово – Горгала".

На месте уже работают службы спасения и медики. Точной информации о количестве пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что спасатели достали водителя из перевернувшейся машины на Маршала Жукова.

Видео: Piter.TV