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На Мурманском шоссе столкнулись два внедорожника

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Помощь пострадавшим показывают спасатели и медики.

В пятницу, 17 июля, на трассе "Кола" произошло жесткое лобовое столкновение двух иномарок. Автомобиль одного из участников ДТП улетел в кювет. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, авария произошла на 88-ом километре Мурманского шоссе у развилок дорог "Лаврово – Шум – Ратница" и "Горка - Феликсово – Горгала".

На месте уже работают службы спасения и медики. Точной информации о количестве пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что спасатели достали водителя из перевернувшейся машины на Маршала Жукова.

Видео: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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