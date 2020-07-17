Видео: спасатели достали водителя из перевернувшейся машины на Маршала Жукова

Также пассажиры достают вещи из машины.

Днем 17-го июля легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП на юго-западе Петербурга. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Авария произошла на пересечении Маршала Жукова и Петергофском шоссе. В результате столкновения одна из машин опрокинулась "на спину", а вторая оказалась серьезно разбита. На место прибыла "скорая помощь" и реанимация. Медики осматривают водителя, который находился в перевернутой машине. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что байкер попал в больницу после ДТП с легковушкой в Янино-1.

Видео: Piter.TV