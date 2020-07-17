Байкер попал в больницу после ДТП с легковушкой в Янино-1

Утром 17 июля в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием мотоциклиста и легковушки. В сети появилось видео с моментом аварии, а также фотографии с ее последствиями.
ДТП случилось на Шоссейной улице в 07:32 мск. Водитель мотоцикла, выполняя обгон грузовика, не заметил выскочившую справа легковушку. В результате мужчина совершил лобовое столкновение с автомобилем. От удара байкер вылетел из седла своего "железного коня", перелетел через машину и приземлился на асфальте в паре метров от места ДТП.
Мотоциклисту потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно.
Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте столкнулись такси и маршрутка.
Фото, видео: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все