Видео: на Ленинском проспекте столкнулись такси и маршрутка

Утром 17-го июля на Ленинском проспекте произошла авария с участием такси и маршрутки. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент случился недалеко около пересечения с ЗСД. У автомобиля "Uber" пострадал передний бампер, маршрутка №339 повредила только государственный регистрационный номер. Транспортные средства заняли одну полосу для движения, это создало затор на участке.
О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на КАД водители грузовиков устроили драку.
Видео: Piter.TV
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