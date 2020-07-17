Видео: на Ленинском проспекте столкнулись такси и маршрутка

На данный момент причина аварии неизвестна.

Утром 17-го июля на Ленинском проспекте произошла авария с участием такси и маршрутки. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент случился недалеко около пересечения с ЗСД. У автомобиля "Uber" пострадал передний бампер, маршрутка №339 повредила только государственный регистрационный номер. Транспортные средства заняли одну полосу для движения, это создало затор на участке.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на КАД водители грузовиков устроили драку.

Видео: Piter.TV