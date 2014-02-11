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На Мурманском шоссе спасатели вытаскивали из поврежденного авто водителя и пассажира
Сегодня, 17:13
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На Мурманском шоссе спасатели вытаскивали из поврежденного авто водителя и пассажира

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Пострадавших передали медикам.

На Мурманском шоссе сегодня, 2 октября, произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина угодила в кювет. Об этом сообщили в  группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте". 

Серьезные травмы получили водитель и пассажир. Известно, что автомобилист самостоятельно не смог покинуть салон, так как оказался заблокирован. На помощь ему пришли спасатели. Они передали пострадавших медикам. 

Водителя и пассажира госпитализировали прибывшие врачи скорой. Точных сведений об их состоянии на данный момент нет. 

Ранее на Piter.tv: автобус задавил 36-летнего петербуржца на Волхонском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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