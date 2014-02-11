На Мурманском шоссе спасатели вытаскивали из поврежденного авто водителя и пассажира

Пострадавших передали медикам.

На Мурманском шоссе сегодня, 2 октября, произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина угодила в кювет. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Серьезные травмы получили водитель и пассажир. Известно, что автомобилист самостоятельно не смог покинуть салон, так как оказался заблокирован. На помощь ему пришли спасатели. Они передали пострадавших медикам.

Водителя и пассажира госпитализировали прибывшие врачи скорой. Точных сведений об их состоянии на данный момент нет.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО