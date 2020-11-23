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Автобус задавил 36-летнего петербуржца на Волхонском шоссе
Сегодня, 11:49
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Автобус задавил 36-летнего петербуржца на Волхонском шоссе

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Пешеход погиб на месте ДТП.

Накануне, 1 октября, на Волхонском шоссе в Петербурге произошла смертельная авария. Автобус задавил пешехода. 

По информации Piter.tv, мужчина шел по обочине дороги в попутном направлении. Водитель не заметил горожанина и сбил его. Мужчина в результате случившегося погиб на месте ДТП. 

За рулем транспортного средства находился 59-летний горожанин. Он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской автобус снес дорожный знак.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, волхонское шоссе, сбил человека, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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