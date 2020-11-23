Автобус задавил 36-летнего петербуржца на Волхонском шоссе

Накануне, 1 октября, на Волхонском шоссе в Петербурге произошла смертельная авария. Автобус задавил пешехода.
По информации Piter.tv, мужчина шел по обочине дороги в попутном направлении. Водитель не заметил горожанина и сбил его. Мужчина в результате случившегося погиб на месте ДТП.
За рулем транспортного средства находился 59-летний горожанин. Он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской автобус снес дорожный знак.
Фото: Piter.tv
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