Автобус задавил 36-летнего петербуржца на Волхонском шоссе

Пешеход погиб на месте ДТП.

Накануне, 1 октября, на Волхонском шоссе в Петербурге произошла смертельная авария. Автобус задавил пешехода.

По информации Piter.tv, мужчина шел по обочине дороги в попутном направлении. Водитель не заметил горожанина и сбил его. Мужчина в результате случившегося погиб на месте ДТП.

За рулем транспортного средства находился 59-летний горожанин. Он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской автобус снес дорожный знак.

Фото: Piter.tv