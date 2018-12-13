На Мурманском шоссе полыхал заброшенный пост ДПС

У Кудрово загорелось заброшенное здание, в котором жгли мусор.

В Ленинградской области днем 10 мая загорелся заброшенный пост ДПС. Автомобилисты зафиксировали на видео, как черный дым поднимается из горящего здания по Мурманскому шоссе, вблизи Кудрово. На место инцидента были вызваны специалисты 101-ой пожарной части.

Местные жители добавили, что объект давно не эксплуатируется. Столбы пламени практически касались проезжающих мимо транспортных средств. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что пламя могло разгореться из-за того, что в будке начали поджигать мусор и бытовые отходы.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец выбросил домашних гусей у озера Долгое: животные погибают.

Фото и видео: Piter.tv