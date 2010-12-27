На Мурманском шоссе откопали кости 10-летнего ребенка

Останки обнаружили дорожные мастера.

На Мурманском шоссе откопали останки 8-10 летнего ребёнка. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Сообщение о страшной находке в полицию принёс 43-летний экскаваторщик, который работает на федеральной трассе "Кола". Со слов мужчины, их бригада снимала дорожное полотно на участке дороги между Синявино и Приладожским. Детские кости они нашли на глубине примерно двух метров.

По предварительной информации, кости старые, времен Великой Отечественной войны.

Ранее в центре Москвы рабочие обнаружили кости 6 человек.

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