В центре Москвы рабочие обнаружили кости 6 человек

Всего обнаружено 92 фрагмента человеческих тел.

Рабочие в центре Москвы нашли в земле останки 6 человек.

ТАСС со ссылкой на столичное МВД сообщает, что более 90 фрагментов человеческих костей обнаружили при земляных работах на Средней Калитниковской улице. Рабочие рыли траншею и на глубине 1 метра обнаружили эти останки.

В МВД г. Москва сообщают, что предварительно установлено, что кости принадлежат 6 людям. Фрагменты отправлены на экспертизу для установления причин и давности смерти.

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