  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Москвы рабочие обнаружили кости 6 человек
Сегодня, 14:42
109
MShaffter

В центре Москвы рабочие обнаружили кости 6 человек

0 0

Всего обнаружено 92 фрагмента человеческих тел.

 

Рабочие в центре Москвы нашли в земле останки 6 человек.

ТАСС со ссылкой на столичное МВД сообщает, что более 90 фрагментов человеческих костей обнаружили при земляных работах на Средней Калитниковской улице. Рабочие рыли траншею и на глубине 1 метра обнаружили эти останки. 

В МВД г. Москва сообщают, что предварительно установлено, что кости принадлежат 6 людям. Фрагменты отправлены на экспертизу для установления причин и давности смерти.

Сегодня ранее: В Туле на улице сработало взрывное устройство

Фото:: pixabay.com

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии