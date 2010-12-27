В центре Москвы рабочие обнаружили кости 6 человек

Рабочие в центре Москвы нашли в земле останки 6 человек.
ТАСС со ссылкой на столичное МВД сообщает, что более 90 фрагментов человеческих костей обнаружили при земляных работах на Средней Калитниковской улице. Рабочие рыли траншею и на глубине 1 метра обнаружили эти останки.
В МВД г. Москва сообщают, что предварительно установлено, что кости принадлежат 6 людям. Фрагменты отправлены на экспертизу для установления причин и давности смерти.
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Фото:: pixabay.com
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