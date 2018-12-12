На Мурманском шоссе пресекли торговлю контрафактным алкоголем

Правоохранители изъяли 350 литров спиртного.

Правоохранители Ленобласти пресекли торговлю контрафактным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Продавца заметили на 17-м км Мурманского шоссе, возле автозаправки. Мужчина планировал продавать водку и коньяк в пятилитровых канистрах. Никакого разрешения на эту деятельность у него не было.

Во время проверки из багажника "ВАЗ-21140" изъяли 350 литров алкоголя. Все образцы переехали на склад временного хранения, где их проверят эксперты.

В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами". Сейчас стражи порядка выясняют, где нарушитель приобретал товар.

Ранее мы писали, что на севере Петербурга изъяли 130 канистр опасной омывайки.

Фото: 78.мвд.рф