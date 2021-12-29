На Муринском проспекте загорелся мусор, погибла женщина

Горел мусор на площади 2 квадратных метра.

В понедельник вечером, 17 января, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 22:31 на пуль спасателей. На 1-й Муринском проспекте в доме 10 на открытой территории горел мусор на площади 2 квадратных метра. На месте пожара обнаружена погибшая женщина.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 22:46 пожал был потушен.

Ранее в Шлиссельбурге вспыхнул корабль. В результате пожара никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

