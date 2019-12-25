  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Муринском проспекте мошенница обокрала пенсионерку на полмиллиона рублей
Сегодня, 14:23
107
arteliseev

На Муринском проспекте мошенница обокрала пенсионерку на полмиллиона рублей

0 0

Она представилась подругой дочери.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 марта в полицию поступило сообщение от пенсионерки 1929-года рождения.

У дома № 8 по 2-му Муринскому к ней подошла незнакомая женщина и представилась подругой дочери. Она сказала, что ей необходимо обменять в банке старые деньги на новые и попросила помощи.

Вместе с пенсионеркой мошенница зашла к ней в квартиру и забрала полмиллиона рублей купюрами по 5 000 тысяч.

Сотрудники полиции разыскивают преступницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что лже-сотрудник ПФР обокрал пожилую петербурженку.

Фото: Pixabay

Теги: деньги, кража, мошенничество, пенсионерка, петербург, полмиллиона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии