Мошенник представился пенсионерке сотрудником пенсионного фонда и обокрал её

Лжесотрудник сообщил, что ей положена денежная компенсация.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию с заявлением обратилась пенсионерка 1938-года рождения.

Она сообщила о том, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. После чего он сказал, что ей положена денежная компенсация.

Пенсионерка сообщила данные своей банковской карты, и с её счёта тут же списалось 136 000 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенник выманил 200 тысяч у пенсионерки, представившись её внуком.

Фото: Pixabay