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На Муринской дороге стражи порядка задержали 19-летнего педофила
Сегодня, 12:19
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На Муринской дороге стражи порядка задержали 19-летнего педофила

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Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана.

На Муринской дороге стражи порядка "по горячим следам" нашли мужчину, который подозревается в попытке  изнасилования девочки. По информации Piter.tv, накануне, 9 мая, извращенец приставал к 13-летней школьнице около ее дома.

О случившемся полицейским рассказала мать пострадавшей. Она написала заявление в правоохранительные органы. Силовики отреагировали и задержали хулигана. Подозреваемым оказался 19-летний уроженец Узбекистана. На него составили административный протокол. Молодого человека поместили в изолятор. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне.

Фото: Pexels

Теги: задержание, мигрант, муринская дорога, педофид, полция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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