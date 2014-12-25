На Муринской дороге стражи порядка задержали 19-летнего педофила

Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана.

На Муринской дороге стражи порядка "по горячим следам" нашли мужчину, который подозревается в попытке изнасилования девочки. По информации Piter.tv, накануне, 9 мая, извращенец приставал к 13-летней школьнице около ее дома.

О случившемся полицейским рассказала мать пострадавшей. Она написала заявление в правоохранительные органы. Силовики отреагировали и задержали хулигана. Подозреваемым оказался 19-летний уроженец Узбекистана. На него составили административный протокол. Молодого человека поместили в изолятор. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне.

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