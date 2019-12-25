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На Московском вокзале задержали гражданина из федерального розыска
Сегодня, 16:03
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nadezhda_sib

На Московском вокзале задержали гражданина из федерального розыска

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Мужчина скрывался полгода от правоохранительных органов.

Сотрудники транспортной полиции поймали мужчину, который находился в федеральном розыске. Гражданина разыскивают с мая 2020-го года, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

27-летний житель Оренбургской области скрывался от полиции за грабеж, который он совершил в Москве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его выявили на Московском вокзале в Петербурге, куда он прибыл по поддельным документам. 

Злоумышленника передали инициатору розыска. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник украл оставленную в электричке сумку с дорогой видеокамерой.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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