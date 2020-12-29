Выяснилось, что находилось в оставленной коробке.

На Московском вокзале специалисты обследовали подозрительную коробку, которая вызвала беспокойство у пассажиров. О том, что случилось дальше, Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО. О подозрительном предмете в правоохранительные органы сообщили утром 10 января.

Для обследования находки незамедлительно прибыла дежурная группа разминирования ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии с кинологом и служебной собакой. Бесхозный предмет, который вызвал беспокойство граждан, не представлял опасности – им оказалась коробка с картинами, вышитыми бисером, судя по всему, оставленная рассеянным пассажиром.

Ранее мы сообщали, что более 450 росгвардейцев патрулировали улицы Петербурга и Ленобласти в Рождество.

Фото: Piter.tv, Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО