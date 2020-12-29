Более 450 росгвардейцев патрулировали улицы Петербурга и Ленобласти в Рождество

Нарушений порядка во время праздников не зафиксировано.

В дни празднования Рождества, 6 и 7 января, в Петербурге и Ленинградской области дежурили свыше 450 сотрудников Главного управления Росгвардии и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщила Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.



За время обеспечения мер безопасности торжественные богослужения были проведены примерно в 180 городских и областных православных храмов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, петербуржцы и гости города имели возможность посетить ежегодную Рождественскую ярмарку на Манежной площади. В условиях пандемии массовые мероприятия там не проводились.

К каждому из мест проведения мероприятий были организованы патрули из экипажей вневедомственной охраны. Они круглосуточно несли дежурство на территории Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области в рамках единой дислокации. В ходе рождественских мероприятий не было выявлено ни одного нарушения правопорядка.

Ранее мы рассказали о том, что служащие ЗВО встретили Рождество в восстановленном храме начала XIX века.



Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО