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На Московском шоссе столкнулись 6 машин: занято две полосы
Сегодня, 22:48
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IRINA_CHALKINA

На Московском шоссе столкнулись 6 машин: занято две полосы

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По словам очевидцев, обошлось без жертв.

В понедельник, 4 марта, на Московском шоссе столкнулись 6 машин. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал. 

Водитель Порш Кайена говорит, что тормоза отказали и он решил проехать между машин, которые стояли на светофоре

отмечают очевидцы

Также автомобилисты сообщают о том, что из-за аварии занято две полосы и  объезд осуществляется по правой крайней полосе. 

На месте ожидают сотрудников ДПС

Ранее мы сообщали о том, что На Каменноостровском проспекте столкнулись три иномарки

Фото:дтп и чп петербург/вк
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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