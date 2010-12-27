На Московском шоссе столкнулись 6 машин: занято две полосы

В понедельник, 4 марта, на Московском шоссе столкнулись 6 машин. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.
Водитель Порш Кайена говорит, что тормоза отказали и он решил проехать между машин, которые стояли на светофоре
отмечают очевидцы
Также автомобилисты сообщают о том, что из-за аварии занято две полосы и объезд осуществляется по правой крайней полосе.
На месте ожидают сотрудников ДПС
Ранее мы сообщали о том, что На Каменноостровском проспекте столкнулись три иномарки
Фото:дтп и чп петербург/вк
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