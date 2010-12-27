В понедельник, 4 марта, на Каменноостровском проспекте столкнулись три иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Причина столкновения устанавливается. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал. Однако, одна из машин вылетела на тротуар и сбила железные столбики.
Машина катилась медленно, людей почти не было на тротуаре, так что все в порядке, за исключением самого дтп
отмечает прохожий
На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения: помят бампер и капот, треснуто лобовое стекло.
На месте ожидают полицейских.
Петербуржцы отмечают, что на данном участке наблюдается плотное движение.
Ранее мы сообщали о том, что в Кингисеппском районе столкнулись два грузовика
Фото: дтп и чп пеербург/вк
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