По словам очевидцев, обошлось без жертв.

В понедельник, 4 марта, на Каменноостровском проспекте столкнулись три иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Причина столкновения устанавливается. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал. Однако, одна из машин вылетела на тротуар и сбила железные столбики.

Машина катилась медленно, людей почти не было на тротуаре, так что все в порядке, за исключением самого дтп отмечает прохожий

На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения: помят бампер и капот, треснуто лобовое стекло.

На месте ожидают полицейских.

Петербуржцы отмечают, что на данном участке наблюдается плотное движение.

Ранее мы сообщали о том, что в Кингисеппском районе столкнулись два грузовика

Фото: дтп и чп пеербург/вк