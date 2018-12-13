Грузовик перегородил дорогу транспорту.

На Московском шоссе перевернулся самосвал с песком. Об этом сообщили очевидцы. Они рассказали, что заметили "перевертыш" на полосе, ведущей к Санкт-Петербургу. Большегрузный транспорт прилег недалеко от поворота к поселку Красный бор.

Автомобилисты отмечают, что в результате аварии никто не пострадал. Шофер незначительно затруднил проезд для остальных участников движения.

Сейчас на место ДТП вызваны экстренные службы и полиция.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Металлистов из окна выпал маленький ребенок.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб