На Московском шоссе перевернулся самосвал с песком. Об этом сообщили очевидцы. Они рассказали, что заметили "перевертыш" на полосе, ведущей к Санкт-Петербургу. Большегрузный транспорт прилег недалеко от поворота к поселку Красный бор.
Автомобилисты отмечают, что в результате аварии никто не пострадал. Шофер незначительно затруднил проезд для остальных участников движения.
Сейчас на место ДТП вызваны экстренные службы и полиция.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Металлистов из окна выпал маленький ребенок.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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