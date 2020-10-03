Дорожный инцидент произошел у поворота на Мясной Бор.

В субботу, 2 октября, в Петербурге на Московском шоссе перевернулся белый автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожный инцидент произошел у поворота на Мясной Бор. На кадрах видео можно наблюдать, что на место происшествия уже прибыли службы помощи. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Детали произошедшего также выясняются.

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Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Светлана Чепикова

