На Рощинской сносят здание бывшей елочной фабрики

На выходных рабочие начали сносить самый выразительный краснокирпичный корпус бывшей фабрики елочных игрушек, который находится на Рощинской улице, 8. Второй корпус уже сильно поврежден. Об этом сообщило ВООПиК.
В понедельник, 27 января, на площадке не было рабочих, но работы по сносу планируют завершить в феврале. На территории фабрики планируют построить бизнес-центр и апарт-отель с общей подземной 2-этажной автостоянкой.
Работы начались вопреки тому, что Куйбышевский районный суд своим определением от 27 ноября 2019 года приостановил решение КГИОП о сносе фабрики.
В конце прошлого года на предприятии "Буревестник" рухнула одна из последних конструкций.
Фото: ВК/ ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение
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