На Московском проспекте столкнулись два автомобиля

В результате ДТП пострадала девушка.

В субботу, 9 мая, на перекрестке Московского проспекта и улицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Видеозапись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv.

В ролике можно рассмотреть легковушку, которая нарушает правила дорожного движения и выезжает на запрещающий сигнал светофора ( в этот момент фургон начал совершать поворот). В результате удара, фургон перевернулся.

Очевидцы уточняют, что на месте происшествия очень быстро оказалась бригада скорой помощи, чуть позднее к ней присоединились сотрудники ДПС и пожарная машина.

С места ДТП врачи госпитализировали девушку 1996 года рождения (она получила множественные ушибы). Уточняется, что пострадавшая работает медицинской сестрой в больнице №20.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Доблести есть пострадавшая.

Видео: Piter.tv