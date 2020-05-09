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На Московском проспекте столкнулись два автомобиля

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В результате ДТП пострадала девушка.

В субботу, 9 мая,  на перекрестке Московского проспекта и улицы  столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Видеозапись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv.

В ролике можно рассмотреть легковушку, которая нарушает правила дорожного движения и выезжает на запрещающий сигнал светофора ( в этот момент фургон начал совершать поворот). В результате удара, фургон перевернулся.

Очевидцы уточняют, что на месте происшествия  очень быстро оказалась бригада скорой помощи, чуть позднее к ней присоединились сотрудники ДПС и пожарная машина.

С места ДТП врачи госпитализировали девушку 1996 года рождения (она получила множественные ушибы). Уточняется, что пострадавшая работает медицинской сестрой в больнице №20.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Доблести есть пострадавшая.

Видео: Piter.tv

 

Теги: грузовик, дтп, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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