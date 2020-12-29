Женщина оказалась под колесами машины на Московском проспекте

Ранним утром в понедельник, 25 января, на Московском проспекте сбили человека. Инцидент произошел у дома №41, напротив входа в сад "Олимпия", рассказали в соцсетях очевидцы.
Отмечается, что женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, хотя в 100 метрах от нее находился светофор с пешеходным переходом. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Тут всегда перебегают дорогу...
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Екатерина Хрящева
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