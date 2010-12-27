На Московском проспекте ночью горела трехкомнатная квартира

В Московском районе ночью пожарные справились с пламенем в квартире.

В ночь на 21 марта спасатели тушили жилой дом в Московском районе. Сведения о возгорании поступили на пульт диспетчера в половину первого ночи. Сотрудники ГУ МЧС сразу же выехали по адресу Московский проспект, 205. На месте выяснилось, что пожар начался в трехкомнатной квартире.

Огнеборцам удалось ликвидировать пламя меньше, чем за час. Пламя успело распространиться на 4 квадратных метров площади. Первая искра возникла в коридоре. В тушении принимало участие 15 человек личного состава и 3 специальных машины. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что сегодня специалисты эвакуировали посетителей отеля "Счастливый Пушкин" из-за пожара в одном из номеров заведения.

