Из отеля "Счастливый Пушкин "пожарные эвакуировали постояльцев и сотрудников

В Московском районе утром спасатели тушили пожар в частном отеле.

Утром 21 марта спасатели тушили частный отель в Московском районе Петербурга. Пожар вспыхнул около пяти часов. С места происшествия успели эвакуировать всех постояльцев и персонал заведения. Известно, что огонь разгорелся в гостинице “Счастливый Пушкин”. Неделю назад пожарные приезжали на вызов по тому же адресу.

По сведениям от экстренных служб, причиной возгорания стал один из номеров в 53 доме по Галерной улице. Над ликвидацией опасности работали 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. Потушить пламя удалось за полчаса. Пострадавших нет.

В настоящее время гости отеля переведены в соседнюю гостиницу.

