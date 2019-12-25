На Московском проспекте и набережной Обводного канала закончили ремонт

Общая протяженность обновленной дороги составила более 3 км.

В Петербурге завершилось строительство еще двух улиц. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ 16-го июня.

Речь идет о Московском проспекте от Сенной площади до набережной Обводного канала протяженностью 2,2 км. Участок обновил АО "Буер". Также отремонтировали набережную Обводного канала от Московского проспекта до Царскосельского железнодорожного моста. Подрядчик ЗАО "ОБЗ-Дорстрой" провел работы на 0,95 км.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ремонт двух улиц в Петербурге выделят 160 млн рублей. Сейчас ведомство объявило конкурс на поиск подрядчика.

Фото: пресс-служба КРТИ