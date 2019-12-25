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На ремонт двух улиц в Петербурге выделят 160 млн рублей
Сегодня, 11:59
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nadezhda_sib

На ремонт двух улиц в Петербурге выделят 160 млн рублей

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Подрядчика выберут после 19 июня.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило конкурсы по выбору подрядчиков для ремонта 12-й и 13-й линий В.О., а также Якорной улицы. Работы на первом участке оценили в 76,7 млн рублей, а на втором — в 82,7 млн рублей. 

По информации пресс-службы КРТИ, подрядчику предстоит отремонтировать до конца этого года 16,5 тыс. кв.метров проезжей части и 12,8 тыс.кв.метров тротуара на 12-12 линиях В.О. На Якорной улице работы на участке длиной почти 2 км могут быть завершены до 15 ноября 2021. 

Заявки на участие в аукционах принимаются до 19 июня. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге объявили конкурс на реставрацию Биржи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дороги, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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