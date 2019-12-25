На ремонт двух улиц в Петербурге выделят 160 млн рублей

Подрядчика выберут после 19 июня.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило конкурсы по выбору подрядчиков для ремонта 12-й и 13-й линий В.О., а также Якорной улицы. Работы на первом участке оценили в 76,7 млн рублей, а на втором — в 82,7 млн рублей.

По информации пресс-службы КРТИ, подрядчику предстоит отремонтировать до конца этого года 16,5 тыс. кв.метров проезжей части и 12,8 тыс.кв.метров тротуара на 12-12 линиях В.О. На Якорной улице работы на участке длиной почти 2 км могут быть завершены до 15 ноября 2021.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 19 июня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге объявили конкурс на реставрацию Биржи.

Фото: Piter.TV