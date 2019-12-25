  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге объявили конкурс на реставрацию Биржи
Сегодня, 9:20
87
ruzannar

В Петербурге объявили конкурс на реставрацию Биржи

0 0

Инициатором выступил Эрмитаж.

В Петербурге стартовал конкурс на реставрацию и приспособление здания Биржи для использования сегодня. Начальная стоимость контракта составила 287, 5 миллионов рублей.

Победителю необходимо будет заняться восстановлением гидроизоляции, ремонтом кровли, инженерных сетей, а также реставрацией стилобата. Заказчиком выступил Государственный Эрмитаж. Подать заявку на конкурс можно до 22 июня.

Ранее мы сообщили, что в Северной столице продолжают реставрацию РГИСИ.

Фото: Piter.tv

Теги: биржа, стрелка васильевского острова, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии