В Петербурге объявили конкурс на реставрацию Биржи

В Петербурге стартовал конкурс на реставрацию и приспособление здания Биржи для использования сегодня. Начальная стоимость контракта составила 287, 5 миллионов рублей.
Победителю необходимо будет заняться восстановлением гидроизоляции, ремонтом кровли, инженерных сетей, а также реставрацией стилобата. Заказчиком выступил Государственный Эрмитаж. Подать заявку на конкурс можно до 22 июня.
Ранее мы сообщили, что в Северной столице продолжают реставрацию РГИСИ.
Фото: Piter.tv
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