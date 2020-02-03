На Московском проспекте водитель сбил двух людей на пешеходном переходе

Они получили легкие травмы.

Днем в Адмиралтейском районе два пешехода попали под колеса автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло 3 февраля около 15:00 по адресу Московский проспект, 18. Водитель "Лады" 1999-го года рождения сбил на светофоре двух людей. Пострадавшими стали мужчина 1997-го года рождения и женщина 2000-го года рождения, они получили травмы легкой степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Шлиссельбургском проспекте автобусная остановка свалилась на автомобили.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK