На Московском проспекте ночью разбился "БМВ"

Ночью 6 августа "БМВ" врезалась в столб на Московском проспекте недалеко от площади Победы. В момент аварии иномарка задела другую машину.
Авто 7-й серии потеряло передний бампер, осколки валялись на проезжей части и тротуаре. К счастью, похоже, обошлось без пострадавших.
Девушка и парень еле успели увернуться, чтоб их не сбили, находятся в шоке.
рассказали очевидцы.
Полиция и медики вскоре прибыли на место.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что пятеро грабителей устроили массовую драку с работниками продуктового магазина в Петербурге.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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