На Московском проспекте ночью разбился "БМВ"

Пешеходам чудом удалось увернуться.

Ночью 6 августа "БМВ" врезалась в столб на Московском проспекте недалеко от площади Победы. В момент аварии иномарка задела другую машину.

Авто 7-й серии потеряло передний бампер, осколки валялись на проезжей части и тротуаре. К счастью, похоже, обошлось без пострадавших.

Девушка и парень еле успели увернуться, чтоб их не сбили, находятся в шоке. рассказали очевидцы.

Полиция и медики вскоре прибыли на место.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пятеро грабителей устроили массовую драку с работниками продуктового магазина в Петербурге.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб