На Московской площади сегодня горожане смогут познакомиться с профессией спасателя

Для участников праздника подготовили мастер-классы.

На Московской площади сегодня, 10 сентября, проводят "День открытых дверей пожарной охраны Московского района". Праздник начался в 12:00. Читатель Piter.tv поделился фотографиями с торжественного шествия исторической и современной пожарной техники.

Жители своими глазами увидели работу пожарных во время спасательной операции, ликвидации ДТП и разрешении других ЧП. Отметим, что маршрут участников акции начался от Московских триумфальных ворот. Конечной точкой стала Московская площадь.

Для участников праздника подготовили мастер-классы. Так, каждый желающий смог примерить спецодежду пожарного. Задание нужно было выполнять на скорость.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге 10 сентября отмечают День промышленности.

Фото: Piter.tv (Данила Комаров)

Видео: Piter.tv (Данила Комаров)