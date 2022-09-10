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На Московской площади сегодня горожане смогут познакомиться с профессией спасателя

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Для участников праздника подготовили мастер-классы.

На Московской площади сегодня, 10 сентября, проводят "День открытых дверей пожарной охраны Московского района". Праздник начался в 12:00. Читатель Piter.tv поделился фотографиями с торжественного шествия исторической и современной пожарной техники. 

Жители своими глазами увидели работу пожарных во время спасательной операции, ликвидации ДТП и разрешении  других ЧП. Отметим, что маршрут участников акции начался  от Московских триумфальных ворот. Конечной точкой стала Московская площадь. 

Для участников праздника подготовили мастер-классы. Так, каждый желающий смог примерить спецодежду пожарного. Задание нужно было выполнять на скорость. 

Ранее на Piter.tv: В Петербурге 10 сентября отмечают День промышленности.

Фото: Piter.tv (Данила Комаров)

Видео:  Piter.tv (Данила Комаров)

Теги: день открытых дверей пожарной охраны московского района, московская площадь, профессия пожарного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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