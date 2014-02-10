На Московской площади появится шесть фотозон с героями русских сказок

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ по организации праздничного мероприятия.

В Московском районе появятся новогодние фотозоны. Темой арт-объектов станут любимые россиянами сказки. Красочные объекты установят на Московской площади. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ по организации праздничного мероприятия. Здесь откроют Рождественскую ярмарку. Все желающие смогут сделать снимки около сказочных фотозон: "Дуб", "Тройка", "Белочка", "Снежный шар", "Сказочные шахматы" и "Книга".

Работы разрешены в период с 12 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Заказчиком и производителем работ стало СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров, продукции, работ и услуг".

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Фото: Телеграм / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга