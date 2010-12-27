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На Московской площади начали разбирать фонтаны
Сегодня, 11:12
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nastya960
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На Московской площади начали разбирать фонтаны

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Капитальный ремонт продлится до 2020 года.

На выходных к капительному ремонту начали подготавливать фонтаны на Московской площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Сотрудники предприятия уже слили воду из фонтанных чаш. Вся работа пройдет в три этапа. Первый этап начнется 1 сентбря 2018 года, отреставрированый фонтан запустят в День Победы, 9 мая 2020 года. Летом 2019 фонтаны будут временно работать для жителей и гостей Сантк-Петербурга, в сентябре 2019 эти работы продолжатся. 

Из-за агрессивной среды, вибрации и переувлажнения необходимо периодически проводить капитальный ремонт подобных сооружений. 

Также фонтан на площади Ленина будет работать без светомузыкального сопровождения.

Фото: Яндекс.Панорамы.

 

 

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Теги: водоканал санкт-петербурга , московская площадь , фонтан
Категории: Лента новостей Новости СПб

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