На Московской площади начали разбирать фонтаны

Капитальный ремонт продлится до 2020 года.

На выходных к капительному ремонту начали подготавливать фонтаны на Московской площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сотрудники предприятия уже слили воду из фонтанных чаш. Вся работа пройдет в три этапа. Первый этап начнется 1 сентбря 2018 года, отреставрированый фонтан запустят в День Победы, 9 мая 2020 года. Летом 2019 фонтаны будут временно работать для жителей и гостей Сантк-Петербурга, в сентябре 2019 эти работы продолжатся.

Из-за агрессивной среды, вибрации и переувлажнения необходимо периодически проводить капитальный ремонт подобных сооружений.

Также фонтан на площади Ленина будет работать без светомузыкального сопровождения.

Фото: Яндекс.Панорамы.