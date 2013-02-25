Фонтан на площади Ленина будет работать без светомузыкального сопровождения

Причина- поломка управления светомузыкальным шоу.

Вечером 20 августа, на площади Ленина вышло из стоя светомузыкальное сопровождение фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Поставка нового оборудования займет около двух недель, после чего сотрудники предприятия выполнят монтажные и пуско-наладочные работы сообщили в пресс-центре

Также, в компании отметили, что объект будет работать в статичном режими. Устранение неполадок никак не повлияет На подачу воды в фонтанный комплекс.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга/ВК