Росприроднадзор оштрафовал ГУП "Водоканал Рощино" на 19 миллионов за халатность

Ситуация близкая к экологической катастрофе в поселке Победа вероятно подходит к своему завершению. Проверка Росприроднадзора выявила многочисленные нарушения, допущенные ГУП "Водоканал Рощино" и обязала компанию их устранить, а также выплатить 19 миллионов рублей на устранение последствий халатности.

Рощинский водоканал выплатит почти два десятка миллионов рублей на устранение экологической катастрофы, которая произошла из-за халатности последнего в поселке Победа, Выборгского района. Такое решение приняли инспекторы Росприроднадзора в результате проведенного административное расследования.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации в поселке, где жители задыхаются от невыносимой вони и боятся пользоваться водопроводной водой. С тех пор "Леноблводоканал" успел провести технологическое обследование канализационно-очистных сооружений, правда его результат до сих пор нигде не был опубликован.

Как сообщил сайт 47news со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора по СЗФО, в результате проведенного 20 августа расследования было выявлено, что сточные воды с неработающих очистных сооружений в посёлке попадают в ручей Безымянный, а затем - в реку Великая. Ущерб от загрязнения на данный момент составляет около 19 млн рублей. В ближайшее время ведомство планирует отправить в адрес ГУП "Водоканал Рощино" с предписанием устранить обнаруженные нарушения и выплатить назначенную денежную сумму.

Впрочем, остается не до конца ясно, из каких средств рощинский Водоканал будет выплачивать штраф, учитывая, что при обороте в 31,5 млн рублей в 2017 году, компания показала убыток в размере 17,5 млн рублей.

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